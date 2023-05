Qual è il significato di Disco paradise di Fedez, Articolo 31 e Annalisa? La canzone è destinata a diventare il tormentone dell’estate 2023.

Fedez, gli Articolo 31 e Annalisa hanno collaborato per un pezzo dal mood tipicamente estivo, destinato a diventare il tormentone della bella stagione. Si intitola Disco paradise e, oltre a sonorità del passato, presenta chiari riferimenti al periodo storico che stiamo vivendo: vediamo il significato e il testo.

Disco paradise di Fedez, Articolo 31 e Annalisa: il significato della canzone

Il 25 maggio 2023 Fedez, gli Articolo 31 e Annalisa hanno lanciato una canzone destinata a diventare il tormentone dell’estate: Disco Paradise. Un brano perfetto per la bella stagione, che richiama Girls Just Want To Have Fun di Cindy Lauper. Scritto anche da Paolo Antonacci e Davide Simonetta, il pezzo presenta vari riferimenti all’attualità e alla musica: da Bettino Craxi a Lucio Battisti, passando per Gino Paoli.

“Se penso al mio futuro vado in panico

L’ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiani all’estero

L’anno prossimo non voterò“.

Disco Paradise ha sonorità che ricordano il passato. E’ un brano allegro, pur contenendo al suo interno alcune frecciatine al periodo storico che stiamo vivendo. I timori per il futuro, con un chiaro riferimento al governo attuale, fanno da padrone.

“Non ho cultura

La mia gente non sa chi è Neruda, ah

Però sapore di sale, uoh-oh-oh-oh-oh“.

In Disco Paradise i versi più critici sono affidati a Fedez e agli Articolo 31, mentre quello più leggeri ad Annalisa. Un brano che, senza ombra di dubbio, diventerà uno dei tormentoni dell’estate 2023.

Ecco il video di Disco paradise di Fedez, Articolo 31 e Annalisa:

Disco paradise di Fedez, Articolo 31 e Annalisa: il testo della canzone

Tutti alla ricerca di un colpevole

Quest’anno hanno deciso che toccava a me

Andarmene ad Hammamet…

Continua per il testo integrale

Riproduzione riservata © 2023 - DG