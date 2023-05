Qual è il significato della canzone A casa tutti bene di Jovanotti? Si tratta della colonna sonora dell’omonima serie tv di Gabriele Muccino.

Quando Gabriele Muccino chiama, Jovanotti risponde. Così dopo Baciami ancora e L’estate addosso, Lorenzo Cherubini ha scritto la canzone A casa tutti bene per l’omonima serie tv firmata dal regista romano. Vediamo il testo e il significato del brano.

A casa tutti bene di Jovanotti: il significato della canzone

A casa tutti bene è la canzone che Jovanotti e Paolo Buonvino hanno scritto per l’omonima serie tv di Sky di Gabriele Muccino. La fiction, lanciata nel mese di dicembre del 2022, ha immediatamente conquistato il grande pubblico e la colonna sonora non è stata da meno. Lorenzo Cherubini, che aveva già collaborato con il regista, ha confezionato il brano concentrandosi “soprattutto sulle parole“. Ha dichiarato: “Prima ancora di avere una musica e una melodia ho pensato a una canzone intitolata come la serie e a immagini che non fossero didascaliche rispetto al soggetto di Gabriele“. Il significato di A casa tutti bene, quindi, non è da rintracciare solo nella trama della serie tv.

“Chi va e chi viene

sogni e sirene

baci e catene

e a casa tutti bene“.

Jovanotti ha ricreato un’atmosfera fatta di suoni e immagini. In questo modo, con il solo ascolto della colonna sonora si ha anche un assaggio della serie tv.

“Ai profeti increduli

che cantano nuovi canti

Ai padri onnipotenti

vecchi traditi e distanti“.

Il leitmotiv, ovviamente, è la frase “a casa tutti bene“, che tutti pronunciano più volte nell’arco dell’esistenza. A volte descrive la realtà, altre no. E’ importante, però, “provare a crederci insieme“: forse soltanto in questo modo si raggiungerà la serenità.

Ecco il video di A casa tutti bene di Jovanotti:

A casa tutti bene di Jovanotti: il testo della canzone

Ai guerrieri sonnambuli

svegliati all’improvviso

tra una battaglia e l’altra…

