Achille Lauro ha sorpreso i suoi fan con una collaborazione che nessuno si aspettava. Stiamo parlando del brano Fragole, che lo vede duettare con la collega Rose Villain. Una canzone che trasuda sensualità fin dalle prime strofe, che entra in testa e difficilmente ne esce: vediamo il testo e il significato.

Fragole di Achille Lauro: il significato della canzone

Uscita il 12 maggio 2023, Fragole è la canzone che vede collaborare Achille Lauro con Rose Villain. I due artisti si sono incontrati per la prima volta presso il Chelsea Hotel di New York e hanno subito capito che avrebbero potuto dare vita ad un brano magico. Tanto è stato: il pezzo, dalle note fresche e sensuali, entra in testa fin dal primo ascolto.

“Tu vuoi le fragole

Noi che a fare l’amore, sì, è un film, è Los Angeles

Tu vestita di rosso, uno sguardo da mantide“.

Le fragole prendono il posto della mela, il frutto proibito per eccellenza, e portano alla tentazione e al desiderio. I protagonisti del brano sono alla ricerca della passione, di quell’adrenalina che si prova soltanto quando si dice o si è destinatari della frase: “Non l’ho mai detto a nessuna“.

“Bambolina, domani torno da te

Con una nuova bugia

Tanto non ti importa di me

Tu vuoi le fragole“.

In Fragole di Achille Lauro e Rose Villain si assiste ad un dialogo tra due voci che si cercano, si desiderano e si tentano a vicenda. Il brano trasuda passione e invita a concedersi, magari sotto il chiaro di luna, mangiando fragole con panna e bevendo champagne. Così il cantante ha descritto la canzone: “Fragole è un brano che parla di desiderio. È un classico proibito. È provocarsi a vicenda“.

Ecco il video di Fragole di Achille Lauro:

Fragole di Achille Lauro: il testo della canzone

Fragole, panna e champagne

Fragole sotto la luna

Stanotte un altro dirà…

