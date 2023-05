Cos’è e a cosa serve il trucco del tasto 9 del Bancomat, in arrivo in oltre 7mila sportelli ATM su tutto il territorio nazionale.

Novità in arrivo nel mondo dei prelievi al Bancomat, o meglio agli sportelli ATM sparsi in tutto il territorio italiano. Nasce il trucco del tasto 9. Il numero più alto della tastiera sta per ottenere, o in molti casi ha già ottenuto, una funzionalità ‘plus’ per cercare di aiutare tutti gli utenti dei vari sportelli e per disincentivare i furti nei punti di prelievo, da sempre un incubo per chiunque si rechi allo sportello per ritirare il contante di cui ha bisogno. Ma in cosa consiste questo trucco del tasto 9 e a cosa serve effettivamente? Scopriamolo insieme.

Bancomat, il trucco del tasto 9: come funziona

Questa novità è stata pensata e introdotta da Poste Italiane in oltre 7mila sportelli ATM sparsi in tutte le regioni italiane. L’obiettivo primario è quello di risolvere un increscioso problema: quello dei prelievi senza carta. A tutti è capitato, almeno una volta nella vita, di recarsi allo sportello dimenticando la carta collegata al proprio conto. Per risolvere questo problema, Poste Italiane ha deciso di introdurre una nuova funzionalità legata proprio al tasto numero 9.

Tastiera pin ATM Bancomat

Si tratta di una funzionalità ribattezzata cardless e che in realtà è stata introdotta già da qualche anno, anche se è ancora poco conosciuta a molti utenti. In pratica consiste in un metodo per prelevare il denaro dal conto senza l’utilizzo della carta fisica, grazie solamente al proprio preziosissimo smartphone.

Un modo per disincentivare anche i furti agli sportelli. In questa maniera, infatti, il prelievo diventa possibile anche senza carta e questo permette di evitare di subire furti da parte di un ladro comune, che solitamente si ‘accontenta’ di usufruire della cifra limite che può essere richiesta anche senza inserire il PIN.

Come utilizzare il trucco del tasto 9

Per poter usare questo trucchetto è necessario per prima cosa scaricare l’app PosteID o BancoPosta sul proprio smartphone. Una volta effettuato il download, basta recarsi allo sportello automatico collegandosi all’app di Poste Italiane in questione e selezionare la modalità Prelievo senza carta. A questo punto basta premere il tasto 9 del tastierino numerico dello sportello per poter dare il via all’operazione.

Sullo schermo si vedrà infatti comparire un QR Code da scaricare con il proprio smartphone attraverso l’applicazione. Quindi, se tutte le autorizzazioni sono andate a buon fine, l’utente potrà scegliere da quale carta prelevare il denaro e inserire il totale che si vuole ritirare. Infine, come ulteriore step di sicurezza, verrà richiesto all’utente di autorizzare il prelievo tramite impronta digitale o password.

Pochi semplici passaggi per poter avere il contante da moltissimi sportelli in tutta Italia anche senza dover obbligatoriamente portarsi dietro le proprie carte fisiche. Una novità importante e che vale la pena imparare a utilizzare, per dimezzare i fattori di rischio e anche per evitare di dover tornare a casa qualora si fossero dimenticate le carte per il prelievo.

