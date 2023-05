Qual è il significato di Mon amour di Annalisa? La canzone promette di essere il tormentone della prossima estate.

Annalisa è tornata sulle scene musicali nostrane con un brano che è destinato a diventare il tormentone dei prossimi mesi. Stiamo parlando del travolgente Mon amour, che descrive alla perfezione le passioni carnali, quelle più travolgenti. Vediamo il testo e il significato.

Mon amour di Annalisa: il testo della canzone

Uscita il 31 marzo del 2023, la canzone Mon amour di Annalisa ha subito conquistato le vette delle classifiche. Dopo Bellissima, che ha guadagnato due dischi di platino, l’artista è pronta a replicare il successo anche con questo brano. Dal ritmo travolgente, che invita subito a ballare, Mon amour è stato scritto dalla stessa cantante con Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Il significato ruota attorno al tema dell’amore, tra storie che finiscono e altre relazioni pronte a sbocciare.

“Io farò una strage stasera

Ballo tra le lampade a sfera

Lei piace sia a me che a te“.

Mon amour è un inno alla libertà, dove le passioni vengono lasciate libere di sbocciare. Non si chiede di assecondare solo i piaceri legati allo spirito, ma anche quelli della carne.

“Ma chi baci tu?

disperata e anche leggera

vengo per rubarti la scena“.

Annalisa, in vista dell’estate, racconta con estrema leggerezza le passioni travolgenti, ma non dimentica di utilizzare un pizzico di ironia. In merito a Mon amour, l’artista ha dichiarato: “Perché per ripartire ci vuole tempo, devi essere pronta. E allora nell’attesa sospendi te stessa in una sorta di limbo, finché non ti ritrovi. Questa è la canzone di quel limbo, di quell’incoscienza, e perché no, di quella pazza idea di vendetta che ti fa sentire di nuovo potente, anche solo per un istante“.

Ecco il video di Mon amour di Annalisa:

Quindi ci piacciamo oppure no?

sangue nella dance floor, ci ballerò

anche se è soltanto un altro stupido…

