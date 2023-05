Qual è il significato di Mamma di Claudio Villa? La canzone è nata come colonna sonora di un film del 1941.

Uscita ben 84 anni fa, la canzone Mamma è stata interpretata da diversi tenori, tra cui l’indimenticabile Claudio Villa. Il brano, diventato simbolo della musica italiana all’estero, ha avuto un successo enorme ed è stato tradotto in tante lingue: vediamo il testo e il significato.

Mamma di Claudio Villa: il significato della canzone

Mamma è il titolo di una canzone popolare italiana scritta nel 1939 da Cesare Andrea Bixio e Bixio Cherubini come colonna sonora dell’omonimo film di Guido Brignone, uscito nel 1941. In un primo momento, il brano è stato interpretato da Beniamino Gigli, poi è stato ripreso da tanti altri tenori. Senza ombra di dubbio, una delle versioni più apprezzate è quella di Claudio Villa. Conosciuta in tutto il mondo, la canzone è diventata simbolo della musica nostrana, alla stregua di Azzurro e ‘O sole mio. Per quel che riguarda il significato, Mamma è un inno alla vita, perfetta per essere dedicata alle donne che danno la vita nel giorno della loro festa.

“Quanto ti voglio bene

Queste parole d’amore

Che ti sospira il mio cuore

Forse non s’usano più“.

Il brano parla della nostalgia che si prova quando si vive lontano dalla mamma. Quest’ultima non è vista solo come genitore, ma anche come patria.

“Sento la mano tua stanca

Cerca i miei riccioli d’or

Sento, e la voce ti manca“.

Quando una mamma invecchia i ruoli si invertono: sono i figli ad avvertire un improvviso senso di protezione. Mamma, come già sottolineato, non è stata interpretata solo da Claudio Villa ed è stata tradotta in tante lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, fiammingo, svedese e portoghese.

Ecco il video di Mamma di Claudio Villa:

Mamma di Claudio Villa: il testo della canzone

Mamma, son tanto felice

Perché ritorno da te

La mia canzone ti dice…

Continua per il testo integrale

Riproduzione riservata © 2023 - DG