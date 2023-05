Qual è il significato di Destinazione mare di Tiziano Ferro? L’ultima canzone dell’artista di latina è un inno alla speranza.

Tiziano Ferro è tornato a far sognare i suoi fan con un brano che dona speranza. Si intitola Destinazione mare e ha una melodia che ricorda un po’ il pop degli inizi della sua carriera. Vediamo qual è il significato e il testo del nuovo singolo.

Destinazione mare di Tiziano Ferro: il significato della canzone

Uscita il 5 maggio 2023, la canzone Destinazione mare di Tiziano Ferro è frutto della collaborazione tra l’artista di Latina e la casa di produzione ITACA, fondata da Merk & Kremont con Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti. Il significato è profondo e si coglie fin dalle prime strofe. Il cantante ha imparato a convivere con le delusioni, le stesse che forse hanno causato la sua depressione, e adesso e pronto per dare il via ad un nuovo capitolo della sua esistenza.

“Che cosa ho imparato

da ogni mio viaggio

chi ho dimenticato, chi mi ha riparato“.

In questa prima parte della sua vita, Tiziano ha imparato che “Dio è dove lo cerchi“. Qualcuno improvvisa la “fede in tempi incerti“, ma è sempre meglio dare fiducia alla nuova stagione. Come a dire, che il sole, prima o poi, sorge per tutti.

“È col tempo che s’impara a comprendere il vuoto,

quel calore da un lato del letto,

riesco a stento a rimanere fermo“.

Ferro ha scritto una canzone per curare il dolore e ha imparato che tutte le delusioni avute fino ad oggi hanno contribuito a scrivere il suo viaggio. Ci sono persone che vanno e altre che restano, ci sono giornate di “maremoto” e altre di sole splendente: bisogna solo imparare a cavalcare le turbolenze.

Ecco il video di Destinazione mare di Tiziano Ferro:

Destinazione mare: il testo della canzone

Per il tempo ed il bene che io ti ho donato,

resta solo un rimprovero lontano,

sempre attuale, impresso nel ricordo…

Continua per il testo integrale

Riproduzione riservata © 2023 - DG