Qual è il significato della canzone Ciao Mamma di Jovanotti? Il brano è perfetto per fare una dedica alle mamme.

Agli inizi della sua carriera, correvano i meravigliosi anni Novanta, Jovanotti lanciò una canzone destinata a restare un cult della sua discografia. Stiamo parlando di Ciao Mamma, brano pop ballabile, dalla melodia che mette allegria fin dal primo ascolto: ecco il suo significato.

Ciao Mamma di Jovanotti: il significato della canzone

Uscita nel 1990, la canzone Ciao Mamma di Jovanotti è contenuta all’interno dell’album Giovani Jovanotti. Utilizzato anche come colonna sonora del film Cucciolo del 1998 e come sigla del programma Fantastico, il brano è un inno al divertimento. A chi parlare delle gioie della vita se non alla madre? E’ proprio alla mamma che si rivolge un giovanissimo Lorenzo Cherubini.

“Che bello E quando lo stadio e pieno

e la musica, la musica

riempie il cielo“.

Emozioni uniche, quelle che Jovanotti racconta alla madre. Un modo per dirle grazie, visto che è merito suo se può gioire del successo.

“Alee ooh Alee ooh Alee ooh Alee ooh

e quando tramonterà il sole sopra la città

un’anima sola un corpo unico“.

Il legame che si crea tra un figlio e una madre è importante e unico. E’ per questo che si dovrebbe sempre coltivare, non soltanto in occasione della Festa della mamma. Un rapporto che resiste al tempo e alle difficoltà, che si può scalfire, ma solo per fortificarsi ancora di più. Ciao Mamma di Jovanotti, a distanza di 33 anni dall’uscita, è ancora oggi una delle canzoni più dedicate di sempre alle donne che danno la vita.

Ecco il video di Ciao Mamma di Jovanotti:

Ciao Mamma di Jovanotti: il testo della canzone

Che bello è quando c’è tanta gente

E la musica, la musica ci fa star bene

È una libidine…

