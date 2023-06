Ludovica Valli ha deciso di replicare contro gli haters che l’hanno presa di mira per i suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica.

Ludovica Valli ha avuto due gravidanze e sui social non ha mai cercato di nascondere il suo corpo o i suoi difetti. Nelle scorse ore l’influencer ha deciso di mostrare i suoi glutei dopo che, sui social, un leone da tastiera le ha scritto: “Ha evidenti protesi al c**o”. La Valli ha replicato:

“Ho deciso di rispondere a questa domanda perché mi fa troppo ridere, almeno così stasera dormiamo tutti serenamente, vero? Mi piacerebbe avere le protesi così farei molta meno palestra e mangerei ogni giorno schifezze, perché io adoro le schifezze”, e ancora: “Ora vi mostro le mie protesi nel sedere ma anche il mio abbonamento in palestra. Ho una chiappa rilassata e ho la cellulite. Quindi qui non c’è nessuna protesi, se c’è qualche chirurgo che mi ascolta può confermarlo. Se avessi una protesi sarebbe sempre su, invece cade per terra.”

Ludovica Valli replica alle critiche degli haters

Ancora una volta Ludovica Valli è finita nel mirino degli haters, che l’hanno presa di mira per il suo aspetto fisico e per i suoi presunti ritocchi con la chirurgia plastica. La sorella di Beatrice Valli ha deciso di fare chiarezza sul suo aspetto fisico e già nei mesi scorsi si era mostra con le smagliature a lei lasciate dalla sua ultima gravidanza (è infatti diventata madre del suo secondo figlio, Otto Edoardo, solo alcuni mesi fa).

