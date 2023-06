Emma Marrone si è raccontata a Michela Murgia in un’intima intervista a Vanity Fair dove ha parlato della sua vita privata.

Dopo la sua nota storia con Stefano De Martino Emma Marrone ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata, e da anni continua a professarsi single. In un’intima intervista a Vanity Fair la cantante ha confessato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sulle difficoltà da lei vissute nel trovare il partner “giusto” per lei.

“Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner. Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque. Sono single, ma non sola, ho tante famiglie”, ha ammesso la cantante.

Emma Marrone single: la confessione

Da tempo Emma Marrone è single ma, nonostante questo, lei stessa ha ammesso di non sentirsi sola e di considerarsi parte di numerose famiglie (tra cui vi sono sia quella biologica che quella lavorativa). Quanto ai partner sentimentali però, la cantante ha ammesso di essere single.

“Ma che uomini? Quelli della mia generazione sono deboli e spaventati, indecisi. Hanno paura delle donne autonome e forti. (…) Trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile”, ha ammesso la cantante, che ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata.

