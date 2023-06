Antonella Fiordelisi ha svelato alcuni retroscena sulla liaison da lei avuta con il personal trainer romano Francesco Chiofalo nel 2020.

Benché Francesco Chiofalo le abbia scagliato spesso frecciatine via social e non abbia fatto segreto di aver avuto con lei una storia piuttosto complicata, Antonella Fiordelisi ha per la prima volta smentito le parole del personal trainer sottolineando di aver vissuto con lui una storia importante e di volergli ancora bene.

“Con Francesco Chiofalo ho vissuto una storia molto importante. Poi però ho scoperto che mi tradiva e questo mi ha ferita e mi ha fatta stare molto male. Poi però l’ho perdonato, questo è vero. Ma qualcosa ormai si era incrinato e alla fine l’ho lasciato perché non riuscivo più a fidarmi. Lui però è un bravo ragazzo e ammetto che gli vorrò sempre bene”, ha confessato a Di Più.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi: la confessione su Francesco Chiofalo

Nei mesi scorsi Francesco Chiofalo ha spesso scagliato frecciatine e recriminazioni contro la sua ex, Antonella Fiordelisi, che è stata una dei concorrenti del GF Vip. In queste ore l’ex schermitrice ha praticamente smentito quanto affermato dal personal trainer romano sottolineando – al contrario di quanto detto da Chiofalo – che la loro sarebbe stata per lei una storia importante.

“Siamo stati insieme qualche anno, lei era tanto giovane, ma comunque simile a come la vedete adesso al GF Vip. Devo dire anche simile a come è ora con Edoardo, una persona molto pesante. Quando abbiamo chiuso sono stato male, però poi è stata come una boccata d’aria perché è pesante. Con Antonella è stato un amore, non grande però. Un’estate abbiamo avuto una grande discussione per un messaggio che le aveva mandato il padre. Anto mi odia e non fa mai il mio nome pubblicamente. Però io esteticamente le piaccio molto“, aveva dichiarato a Casa Pipol personal trainer. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi?

