Ivaldo Tarducci, negoziante di Senigallia, è morto. I suoi figli, Nesli e Fabri Fibra, sono due dei volti più noti della scena rap italiana.

Nesli e Fabri Fibra hanno perso in queste ore il padre Ivaldo Tarducci, noto commerciante di una delle vie principali di Senigallia. A dare la notizia della sua scomparsa è stato il sindaco della città, Massimo Olivetti, che sui social ha scritto:

“Credo che quasi tutti i cittadini senigalliesi della mia generazione abbiano acquistato almeno una volta una capo di abbigliamento da Tarducci. Con la scomparsa di Ivaldo perdiamo un concittadino che ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari”.

Il padre di Nesli e Fabri Fibra è scomparso in queste ore e in tanti, tra coloro che avevano avuto modo di conoscerlo, stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa attraverso i social. Al momento i due figli non hanno rilasciato dichiarazioni e, com’è noto, tra i due non correrebbe buon sangue.

“Mia madre ha rinunciato al sogno di una riconciliazione, di un Natale tutti insieme. Vive anche lei nell’assenza di Fabri”, dichiaro in passato Nesli in una delle sue interviste (riportata da Vanity Fair). Fabri Fibra a sua volta aveva dichiarato al Corriere della Sera: “Io ho sempre vissuto male il fatto che in famiglia dovessimo salvare la facciata quando c’era la guerra mondiale in casa. La vita è un dono è non posso permettermi di tenere questa cosa dentro fino alla morte”.

