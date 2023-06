Lucia Azzolina ha annunciato via social la nascita del suo primo figlio, il piccolo Leonardo Azzolina Rinaldi.

Proprio mentre in Italia si stanno svolgendo gli esami di Maturità, l’ex ministro dell’istruzione Lucia Azzolina ha annunciato via social la nascita del suo primo bambino, Leonardo, venuto al mondo presso l’ospedale degli Infermi a Biella.

“Ieri intorno alle 19.07 è nato il piccolo Leonardo Azzolina Rinaldi. Nel giorno del solstizio d’estate ma anche del primo scritto degli esami di Stato. È un angioletto e non mi sembra vero di poterlo stringere tra le braccia”, ha scritto in un post via social.

Lucia Azzolina: è nato il figlio

L’ex ministro Lucia Azzolina è diventata mamma del primo figlio avuto insieme al marito, Giovanni Rinaldi, candidato sindaco di Biella alle amministrative per il M5s nel 2019. In un post via social la Azzolina ha ringraziato il team dell’ospedale in cui è avvenuto il parto e ha rivolto uno speciale e tenero augurio al suo bambino scrivendo:

“Leonardino, adesso ti aspetterà un viaggio avventuroso chiamato vita. Il nostro compito sarà quello di accompagnarti, tenendoti la mano, per permetterti un giorno di spiccare il volo, essere te stesso, realizzare i tuoi sogni, essere parte attiva di una comunità civile, rispettoso delle donne, coraggioso e onesto. Ti amiamo tanto”, ha scritto.

