Katia Ricciarelli ha svelato per la prima volta quale sarebbe il suo unico rimpianto, relativo alla sua mancata maternità.

Katia Ricciarelli non ha fatto segreto di avere un unico rimpianto nella sua vita, ossia quello di non essere riuscita ad avere un figlio. La cantante ha rivelato che in un solo caso durante la sua unione con Pippo Baudo sarebbe rimasta incinta e ha anche affermato che, però, avrebbe deciso di interrompere la gravidanza.

“A volte penso a cos’è che mi manca e mi rispondo: il figlio che non ho mai avuto. Ho abortito e se mi chiedo il perché, allora mi rispondo che sarà stata la volontà di Dio e che forse è giusto così”, ha rivelato a Belve. A chiederle di interrompere la gravidanza sarebbe stato il suo celebre ex marito.

Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli: la gravidanza mancata

Katia Ricciarelli si è realizzata sotto tutti i punti di vista e oggi il suo unico rimpianto sarebbe quello d non essere riuscita ad avere un figlio. La soprano sarebbe rimasta incinta un’unica volta agli inizi della sua storia con Pippo Baudo, ma lo stesso conduttore le avrebbe chiesto di abortire.

“Perché evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi, sono stata punita, evidentemente è giusto così. Nessuno dei due ha colpa, anche questo fa parte del destino”, ha svelato la soprano in merito alla vicenda.

