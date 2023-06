Massimo Giletti e Sofia Goggia sono stati insieme in un lussuoso hotel di Roma. A poca distanza dai due era presente anche Pamela Prati.

Il settimanale Chi ha fatto sapere di aver avvistato Massimo Giletti e la sciatrice Sofia Goggia mentre chiacchieravano intimamente in un lussuoso hotel della Capitale. I due avrebbero parlato restando sdraiati su dei lettini e, dopo alcuni istanti, alle loro spalle sarebbe apparsa la showgirl Pamela Prati. I tre non si sarebbero rivolti alcun cenno di saluto e a seguire la Goggia e Giletti si sarebbero allontanati (separatamente) dall’hotel.

Massimo Giletti

Massimo Giletti e Sofia Goggia: l’avvistamento

Da mesi circolano indiscrezioni in merito a un presunto legame sentimentale tra Massimo Giletti e Sofia Goggia, ma i due non hanno mai dato adito alla questione e in tanti, sui social, si chiedono quale sia la verità. Nelle ultime ore i due sono stati avvistati insieme in un lussuoso hotel della capitale, e in tanti sono curiosi di sapere se l’avvistamento sia la prova di una presunta liaison tra i due.

Il settimanale di Signorini ha fatto sapere che curiosamente anche Pamela Prati si sarebbe trovata nello stesso posto dei due vip, ma i tre non si sarebbero rivolti alcun cenno di saluto. Sulla questione emergeranno ulteriori particolari?

