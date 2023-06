Tommaso Zorzi è stato avvistato per la prima volta in compagnia di quello che sarebbe il suo nuovo compagno.

Archiviata la relazione con Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi avrebbe ritrovato di nuovo la serenità al fianco di Andrea Incontri, il direttore creativo di Benetton con 24 anni più di lui. I due avrebbero trascorso una breve vacanza in Puglia e poi, a seguire, sarebbero rientrati insieme a Milano. Al momento i due diretti interessati non hanno confermato né smentito le voci in merito alla loro liaison.

Tommaso Zorzi insieme a Andrea Incontri: lo scoop

Secondo il settimanale Chi Tommaso Zorzi avrebbe di nuovo trovato la serenità in amore dopo la fine della sua relazione con Tommaso Stanzani (l’ex ballerino di Amici con cui era anche andato a convivere). Al momento l’influencer non ha rotto il silenzio in merito alla sua presunta liaison con il direttore creativo di Benetton Andrea Incontri, ma i due sono stati avvistati mentre si spostavano per le vie di Milano a bordo di un motorino.

In tanti si chiedono se Zorzi romperà il silenzio in merito alla questione e se confermerà pubblicamente la sua liaison.

