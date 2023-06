Una delle coppie che hanno deciso di partecipare a Temptation Island 2023 è stata travolta da una vera e propria bufera.

Il 26 giugno inizierà una nuova stagione di Temptation Island e intanto una delle coppie presenti nello show è stata travolta da una vera e propria bufera. Sembra infatti – stando a quanto riporta Leggo – che le cose tra i due fidanzati non sarebbero così “tese” come da loro raccontato nel loro video di presentazione e pertanto è possibile che abbiano finto al solo fine di ottenere visibilità attraverso il programma. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?

Filippo Bisciglia

Temptation Island: l’indiscrezione su una coppia

