Dopo la rottura per Muschio Selvaggio tra Fedez e Luis Sal sembrano esserci novità su cosa ha portato alla “separazione”.

Sono stati protagonisti di una serie di botta e risposta social sul loro podcast Muschio Selvaggio. Stiamo parlando naturalmente di Fedez e Luis Sal che a più riprese avevano spiegato le proprie ragioni in merito a visioni differenti e fine del loro rapporto lavorativo. Ma cosa c’è davvero dietro quanto accaduto? A rivelarlo è stato Pipol Gossip...

Fedez-Luis Sal, il vero motivo della rottura

Fedez

Sebbene la versione ufficiale, seppur con qualche differenza, abbia svelato che la rottura a Muschio Selvaggio tra il rapper e lo youtuber sia avvenuta, di fatto, per visioni differenti sul podcast e il “primeggiare” sempre e comunque del cantante, adesso a rimettere al centro delle cronache la questione tra i due ci ha pensato The Pipol Gossip che ha raccontato il presunto vero motivo dietro alla fine del loro rapporto.

Su Instagram, il media ha spiegato: “Dopo la clamorosa rottura mediatica, noi abbiamo scoperto che i primi dissapori sono nati quando Luis si è rifiutato di accettare di entrare in Dom, la società di talenti di Fedez che gestisce nomi come Andrea Damante o Awed ex naufrago. Il no di Sal è stato l’inizio della fine”.

Insomma, a quanto pare il podcast Muschio Selvaggio e le frizioni sul tema sono state solo l’ultima goccia del vaso…

Vedremo se i due commenteranno tale notizia.

Di seguito anche il post Instagram di Pipol Gossip:

