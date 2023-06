Nuovo amore per Anna Pettinelli? Così sembrerebbe. Il nome dell’uomo fa scalpore anche perché si tratta di un ex di… Arisa.

Potrebbero esserci novità in tema amore per Anna Pettinelli. Le ultime indiscrezioni la vorrebbero felice e con un flirt possibile in corso con un volto noto e importante che, per giunta, è stato accanto ad un’altra donna molto conosciuta e amata nel mondo della musica e dello spettacolo… Arisa. Ebbene sì, secondo Novella 2000, la speaker radiofonica si vedrebbe con un ex della cantante.

Anna Pettinelli, flirt con l’ex di Arisa?

Stando a quanto riportato da Novella 2000, pare che la Pettinelli stia frequentando Andrea Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo che segue attori come Can Yaman, ma anche Morgan e Federico Fashion Style. L’agente è noto alle cronache rosa per una vecchia, e turbolenta, storia d’amore con Arisa.

Adesso a circa un anno e mezzo dalla rottura, pare che l’uomo abbia trovato una bella sintonia con la conduttrice radiofonica.

Il media ha raccontato che i due “piccioncini” sarebbero stati beccati insieme durante una cena. Insieme hanno realizzato uno scatto, postato poi sui social network.

Sebbene non ci siano veri indizi, Novella 2000 spiega come “i più maliziosi credono che non si tratti semplicemente di questioni lavorative”, ma che tra lei e Di Carlo “sia sbocciato qualcosa di serio”.

Per saperne di più, probabilmente, occorrerà attendere le parole dei diretti interessati che, per ora, non hanno dato aggiornamenti confermando o smentendo i rumors.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice radiofonica:

