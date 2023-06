Da qualche tempo non dava notizie sulla propria salute. Ora Guenda Goria è tornata a parlare dando una brutta notizia.

Molto amata e seguita sui social, Guenda Goria è tornata a parlare con i fan sulla sua salute. L’ex concorrente anche del GF, come molti già sanno soffre da tempo di endometriosi, una malattia cronica e invalidante che colpisce le donne. In questo senso, la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha spiegato come dalle ultime analisi eseguite, anche a seguito dell’intervento alle tube dell’estate scorsa, sia emersa una terribile notizia.

Guenda Goria: “Non potrò avere figli naturalmente”

Guenda Goria

In alcune intervista, la Goria aveva raccontato delle situazioni davvero spiacevoli avute in passato. Per qualche tempo non aveva aggiornato i suoi seguaci sulla sua salute ma adesso ha preso in mano la questione e con grande coraggio ha raccontato tutto.

“Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente”, ha scritto Guenda con una storia su Instagram.

Comprensibile quindi che per la ragazza ci sia voluto del tempo prima di parlarne pubblicamente: “Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura”.

In precedenza l’ex GF aveva spiegato di aver scoperto di soffrire di endometriosi proprio dopo l’esperienza al reality e, ancora peggio, di aver avuto una gravidanza extrauterina, per la quale è dovuta essere ricoverata d’urgenza e operata per rimuovere una tuba che aveva generato il problema. Da qui appunto le analisi successive sulla sua salute e l’ultimo terribile aggiornamento.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram della donna:

Riproduzione riservata © 2023 - DG