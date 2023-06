Conferme sulla fine della storia tra Giulia Stabile e Sangiovanni. Nessun apparente saluto social per la ballerina nel giorno del compleanno.

Ormai si rincorrono da tempo le indiscrezioni secondo cui Giulia Stabile e Sangiovanni, storici ex studenti della scuola di Amici, si siano lasciati. Ad annunciare la fine della loro relazione è stato Alessandro Rosica – L’Investigatore Social in queste ore spiegando come, però, con grande maturità, i due abbiano deciso di rimanere in ottimi rapporti. A confermare ulteriormente la situazione, anche il recente compleanno della ballerina per il quale, almeno via social, non sono arrivati apparenti segnali proprio da parte del cantante…

Giulia Stabile, compleanno “d’amore” senza Sangiovanni

Sangiovanni

Come detto, Il 20 giugno Giulia ha festeggiato i suoi 21 anni circondata dall’affetto di amici e famiglia. Sui social, in tanti hanno notato un dettaglio specifico: l’assenza di una persona. Ovviamente stiamo parlando di Sangiovanni che, invece, l’anno scorso era stato in prima linea per fare gli auguri alla sua fidanzata.

Si tratta di una conferma, quindi, che la loro relazione è terminata. Tra i tantissimi messaggi di auguri e d’affetto, infatti, non c’è traccia del cantante.

“21 anni circondata da amore”, la didascalia della ragazza. Sì, e anche quest’anno sembra non sia stato diverso ma con l’unica, grande eccezione di Sangiovanni.

Un dispiacere davvero grande per tutti i fan di Amici e della coppia che da subito era entrata nel cuore dei telespettatori per la solarità, la grande semplicità e soprattutto i sentimenti sembrati sempre sinceri e unici.

Di seguito anche il post Instagram della ballerina:

Riproduzione riservata © 2023 - DG