Prima intervista dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi per Marco Mazzoli che ha raccontato i “segreti” del suo successo e non solo.

Ha vinto L’Isola dei Famosi 2023 e ora si gode il ritorno alla normalità. Parliamo di Marco Mazzoli che al Corriere della Sera ha raccontato alcuni aneddoti della sua esperienza in Honduras tra i segreti del successo e il rapporto con gli altri naufraghi.

Marco Mazzoli e L’Isola dei Famosi

Marco Mazzoli

Sono stati tanti gli argomenti trattati da Mazzoli nel corso dell’intervista. Spiccano soprattutto le parole sugli altri naufraghi.

Parlando dei compagni con cui ha legato maggiormente: “Ho legato tantissimo con Andrea Lo Cicero, siamo diventati fratelli; ha simpatizzato con Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato Simone: ho costruito un nido d’amore per la loro intimità, alla faccia di chi dice che sono omofobo; ed è nata un’amicizia con Cristina Scuccia: è una persona straordinaria, è uscita dal guscio. Spero di frequentarla”.

Dai legami positivi a quelli meno felici: “Quanto a Helena Prestes ho provato ad andarle incontro, ma alla fine avevano ragione gli altri naufraghi: è una persona davvero problematica. E ho avuto un litigio acceso con Gian Maria Sainato che ha cercato di far passare me e Paolo come due omofobi”.

Sulla vita sull’Isola: “Nessuno di noi pensava a una cosa così difficile.Ti manca l’energia, non stai in piedi, non mangi, non dormi, non sai dove fare i bisogni, non sai dove fare la doccia, non senti i tuoi amori. Tremendo”.

Infine sul perché del suo trionfo: “Perché è venuto fuori il vero Marco, bonaccione, gentile che si commuove e non quello ‘cattivo dello ‘Zoo’. E poi soprattutto per gli ascoltatori del programma radiofonico che mi hanno televotato. Perché non sono semplici ascoltatori, allo ‘Zoo di Radio 105’ siamo una famiglia. Siamo un gruppo di disadattati che ridono e si commuovono insieme”.

Di seguito anche il post Instagram con il momento della vittoria dello speaker radiofonico:

