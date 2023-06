Bellissima e sensuale e… testimonial Durex. Elodie manda in tilt il web con un post sui social che ha generato una valanga di commenti.

Bravissima e bellissima sul palco ma altrettanto fuori. Elodie è stata scelta come testimonial per il noto marchio Durex e, a giudicare dalle reazioni al suo ultimo post, pare che la decisione si sia rivelata azzeccata. La cantante, con sole due foto, ha letteralmente mandato in tilt il web con tanto di commenti dei fan e anche di una collega decisamente illustre…

Elodie, la pubblicità Durex e il web in tilt

Elodie

Sguardo deciso, mise sensuale, e messaggio rivolto agli amanti del piacere sotto le coperte. Elodie ha generato una valanga di reazioni col suo ultimo post per pubblicizzare il marchio Durex.

L’azienda ha scelto la hit “Strobo” come colonna sonora per il nuovo spot e, come si è potuto capire, la cantante realizzare alcuni contenuti, come questo di cui vi stiamo parlando, nei quali racconterà di come, con la sua musica, lavori per aiutare le persone a sentirsi più vicine, libere e sicure di sé, sia con sé stesse che con gli altri.

“Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano”, ha scritto la Di Patrizi. Ma è probabilmente il suo look e la grande sensualità mostrata che hanno generato le reazioni.

Moltissimi utenti hanno scritto: “Sei troppo bella, no so cosa fare”, “Non resisto sei bellissima”.

Tra i vari commenti anche quello della nota collega Elisa Toffoli che ironizzando ha scritto: “Ma come possiamo fare qua?”.

Insomma, la giovane artista ha decisamente conquistato tutti. E se questo è solo il primo di una serie di post, siamo sicuri che anche i successivi non deluderanno. Non resta che attendere…

Di seguito anche il post Instagram della cantante che ha mandato in tilt i suoi seguaci ed Elisa:

Riproduzione riservata © 2023 - DG