Un commento, con tanto di emoticon, di troppo per Vasco Rossi che si è ritrovato a fare i conti con diverse critiche. Ecco cosa ha detto.

Tutta “colpa” dei social e, in questo caso, della bellezza di Victoria De Angelis, noto membro dei Maneskin. Ebbene sì, perché è stata lei a far cadere in un commento molto criticato, Vasco Rossi. Il noto cantante, infatti, si è lasciato andare ad brevissimo parere, con tanto di emoticon, a due foto della ragazza, in bikini generando non poche critiche.

Vasco Rossi, il commento su Victoria De Angelis

Vasco Rossi

Alcuni giorni fa, Victoria De Angelis aveva condiviso sul proprio profilo Instagram due scatti in costume con tanto di zoom su un dettaglio nella zona ventre dove si vede il tatuaggio di uno scorpione. Fin qui nulla di male, la ragazza è bellissima, i commenti dei fan sono stati tutti o quasi positivi.

Il “guaio” è che quelle due stesse foto sono state riproposte in queste ore dal noto profilo dagocafonal e sotto questo post è spuntato il commento di Vasco Rossi.

“Slurp !”, ha scritto il rocker 71enne con tanto di emoticon della fiamma. Una sola parola che ha generato una serie di critiche pesanti per l’uomo vista la sua età e quella della ragazza nelle immagini.

“Ma Vasco come fai a commentare così”, “Ormai sei andato”, “72 anni, slurp sulla foto di una ragazzina?”. Ma non solo. Sono stati davvero tanti a criticare il rocker italiano: “Un minimo di decenza. Qui non si tratta più di essere trasgressivi. Dai, ha qualche anno in più… sì, ma di tua nipote ora!”.

Insomma, evidentemente non è stato apprezzato il modo di elogiare la bella Victoria. Chissà se Vasco commenterà o risponderà a qualcuno di questi utenti scontenti.

Di seguito anche il post Instagram in questione con i vari commenti tra cui quello del cantante:

