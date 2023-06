Ai fan dei social non è sfuggito un dettaglio relativo alle sontuose nozze di Chiara Nasti, che si sono svolte a Roma.

Chiara Nasti ha detto sì a Mattia Zaccagni con una cerimonia blindata a Roma ma in tanti, sui social, non hanno mancato di farle domande e critiche a proposito dell’evento che, curiosamente, si è svolto martedì 20 giugno. Qualcuno ha chiesto provocatoriamente all’influencer se non avesse scelto il martedì come giorno per sposarsi per “risparmiare”.

“20 è il loro numero, ecco perché hanno scelto quella data”, ha spiegato un fan ai detrattori sui social.

Chiara Nasti nella bufera: il dettaglio sulle nozze

Chiara Nasti è stata travolta da una marea di critiche a causa del giorno da lei scelto per sposarsi, ossia il 20 giugno. Il suo matrimonio con Mattia Zaccagni è stato blindatissimo e sui social i due hanno postato solo alcune foto della cerimonia.

L’influencer e il calciatore hanno espresso i propri voti nuziali nella Basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma e a seguire si sono recati nell’esclusiva cornice di villa Miani per i festeggiamenti in compagnia di amici e parenti.

