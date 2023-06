Attraverso i social Carolina Benvenga ha annunciato la nascita della sua prima figlia, la piccola Angelina.

Carolina Benvenga e Riccardo Scire sono diventati genitori e, attraverso i social, la stessa star di RaiYoyo ha annunciato la nascita di sua figlia Angelina con un commovente messaggio via social.

“Il 19 giugno sei arrivata tu, rimettendo al proprio posto tutte le priorità del mondo…[…] Tu sei nostro futuro”, ha scritto Carolina, che ha anche spiegato il perché del nome Angelina scrivendo: “Il tuo nome ha una storia, frutto dell’unione di tranti grandi amori, un tributo alla persona che più di tutto avrei voluto presentari, che ti avrebbe amata come ha amato me, ma che dico, sicuramente di più. Impossibile non pensare che sia stato proprio lei a mandarti a noi, perché per ogni fine, c’è sempre un nuovo inizio”.

Carolina Benvenga: è nata la figlia

Carolina Benvenga è diventata mamma per la prima volta e, attraverso i social, ha scritto una commovente dedica a sua figlia, nata dall’amore per Riccardo Scire. La piccola Angelina è nata il 19 giugno e in molti tra i fan di Carolina avevano sospettato che la bambina fosse nata a causa della ripetuta assenza del volto tv dai social.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le loro congratulazioni alla star di Rai Yoyo. Tra questi vi sono stati anche Alessandra Amoroso, Beatrice Valli Giulia Stabile, Micol Olivieri e l’ereditiera Elettra Lamborghini.

