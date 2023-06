Davide De Martino, fratello minore di Stefano De Martino, si è confessato per la prima volta senza filtri.

Davide De Martino è il fratello minore del ballerino Stefano De Martino e da alcuni mesi a questa parte ha scoperto di avere un talento per la boxe ed è entrato a far parte della Boxe Vesuviana. A farlo appassionare a questo sport sarebbe stato proprio il suo famoso fratello, ma lui stesso ha ammesso che il cognome “De Martino” sicuramente non lo aiuterà a sfondare in questo mondo.

“Sul ring sei da solo. Vinci o perdi non per il cognome che porti ma perché sei bravo o non lo sei. Forse nelle amicizie femminili potrebbe aiutarmi, ma nel pugilato sei da solo e questa è la cosa che mi piace di più”, ha confessato a Il Mattino.

Davide De Martino: il talento per la boxe

Il fratello di Stefano De Martino, Davide, è nato nel 2002 e a differenza di suo fratello (diventato ballerino e poi conduttore) ha scoperto relativamente di recente di avere un vero e proprio talento per la boxe. “Sono salito sul ring solo tre mesi fa. Vivevamo a Milano, Stefano frequentava una palestra di boxe per migliorare la coordinazione come ballerino. Io l’ho seguito ma la cosa non mi ha preso molto. Poi, una volta tornati a Torre Annunziata, come dire di no a Biagio Zurlo (il suo allenatore, ndr.)?”.

In tanti sono curiosi di saperne di più sulla vita privata del fratello minore del ballerino, che con Stefano avrebbe sempre avuto uno splendido rapporto. “Lui è sempre pronto a spingermi o a darmi una pacca sulle spalle”, ha confessato Davide in merito al suo legame con il ballerino, che non ha mai smesso di supportare i suoi sogni.

Riproduzione riservata © 2023 - DG