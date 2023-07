Ultimi giorni movimentati e ricchi di news per quanto riguarda spettacolo e cronaca rosa (e non solo). I migliori gossip della settimana.

Amori, veri o presunti, polemiche, insulti e chi più ne ha più ne metta. Non sono assolutamente mancate le notizie in tema spettacolo e cronaca. Dagli insulti (assurdi) ricevuti da Mara Venier e sua figlia Elisabetta Ferracini, fino alla chiacchieratissima Alessia Marcuzzi, accostata sentimentalmente a due uomini nel giro di poche ore. Andiamo a vedere i migliori gossip della settimana dal 10 al 14 luglio.

I gossip della settimana: gli insulti a Mara Venier e sua figlia

Mara Venier

La settimana è iniziata con un pessimo episodio ai danni di Mara Venier e sua figlia Elisabetta. Le due donne sono state al concerto di Ultimo a Roma ma sono state prese d’assalto da insulti e frasi di ogni tipo. Il motivo? Le due donne sono state accusate di non aver rispettato il recente lutto che le ha colpite con la perdita, rispettivamente, del genero e del marito, Pier Francesco Forleo, mancato improvvisamente il 9 giugno scorso.

Entrambe le donne hanno replicato. Prima è stata la Zia della tv, e poi anche sua figlia che hanno risposto a tono alle accuse senza senso.

Di seguito anche il post Instagram con la foto dal concerto:

“Gli amori” di Alessia Marcuzzi: da De Martino alle foto con ex

Alessia Marcuzzi

Ma questa è stata anche la settimana dei continui presunti flirt attribuiti ad Alessia Marcuzzi. Infatti, dopo la presentazione dei palinsesti Rai, un suo messaggio poi cancellato aveva alimentato qualche dubbio sul rapporto con Stefano De Martino.

La cosa curiosa è che, appena alcune ore dopo, la stessa showgirl è stata protagonista di un servizio di Gente che la vedeva insieme all’ex marito a Formentera.

Selvaggia Lucarelli attacca Barbara D’Urso

Selvaggia Lucarelli

Spazio anche a qualche polemica e duro affondo. Protagonista, in questo caso, Selvaggia Lucarelli che a proposito dell’addio a Mediaset di Barbara D’Urso ha definito la conduttrice “spietata e feroce” raccontando anche un aneddoto non felice avvenuto nei camerini del programma di Carmelita…

Blasi-Totti: i Rolex sono spariti

Ilary Blasi

Sono tornati alle cronache del mondo dello spettacolo anche Ilary Blasi e Francesco Totti. La ragione? Ancora una volta il famoso caso dei Rolex. Alcuni degli orologi, per i quali il giudice aveva deciso per l’affido condiviso, sarebbero spariti… Uno di questi varrebbe quasi 1 milione di euro.

Il caso Pino Insegno-Ainett Stephens

Pino Insegno

E a proposito di polemiche, la settimana si è chiusa con un botta e risposta tra Pino Insegno e Ainett Stephens. Il conduttore, prossimo a tornare in tv sulla Rai con il Mercante in fiera, era stato protagonista di alcune parole non felici a proposito del famoso ruolo della Gatta Nera per il quale la modella non è stata richiamata perché “diventata un po’ più grande”.

La donna ha replicato chiedendo delle scuse e il presentatore ha ribadito a sua volta di non volersi scusare perché non ha offeso nessuno.