Elisabetta Ferracini ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira per non aver osservato un periodo di lutto.

Il 9 giugno scorso è scomparso Pier Francesco Forleo, marito di Elisabetta Ferracini e genero di Mara Venier. Nelle ultime ore madre e figlia si sono mostrate mentre erano al concerto di Ultimo, e sui social gli utenti le hanno bersagliate di critiche affermando che le due non avrebbero osservato un periodo di lutto. In queste ore la stessa Ferracini ha sbottato via social in merito alla vicenda e ha scritto:

“Leoni da tastiera soli, infelici, invidiosi, rosiconi, frustrati e felici dei dolori altrui… che non aspettano altro di puntare il dito o coglierti in fallo e tanto altro ancora… piccole persone fallite… Buona vita cari…”.

Elisabetta Ferracini

Elisabetta Ferracini contro gli haters

Elisabetta Ferracini ha voluto replicare personalmente contro gli haters che, nelle ultime ore, hanno insultato lei e sua madre Mara Venier per essersi recate al concerto di Ultimo. Addirittura sui social c’è chi ha insultato la conduttrice per aver indossato un abito rosso. “Sarà così, ma secondo me il rosso è eccessivo: io lo chiamo rispetto”, ha scritto il detrattore.

La figlia del celebre volto tv ha replicato via social sottolineando che la gestione del lutto sarebbe strettamente personale. “Ma veramente pensate che un dolore si cancella con una risata, un concerto, una serata tra amici? Certi dolori non passano mai, MAI. E per inciso, non avete capito proprio niente. Siete minuscoli!”, ha concluso.