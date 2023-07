Mara Venier è stata travolta dalle critiche dei leoni da tastiera per una foto in cui è ritratta insieme a sua figlia, Elisabetta Ferracini.

Mara Venier e sua figlia, Elisabetta Ferracini, hanno assistito insieme al concerto di Ultimo a Roma e hanno condiviso una foto del tenero momento madre-figlia sui social.

Intanto in moltissimi sui social hanno aspramente criticato la foto in questione accusando le due di essersi concesse un momento di svago mentre avrebbero dovuto essere in lutto per la scomparsa di Pier Francesco Forleo, il marito della Ferracini mancato improvvisamente il 9 giugno scorso.

Mara Venier e la figlia in concerto: la polemica

Mara Venier ha preso parte ad un concerto di Ultimo con sua figlia, Elisabetta Ferracini, e in tantissimi sui social hanno bersagliato le due affermando che, in questo modo, abbiano mancato di rispetto alla memoria di Pier Francesco Forleo, il dirigente Rai e marito della Ferracini scomparso appena un mese fa.

A prendere le difese delle due ci hanno pensato i fan e qualcuno ha scritto in risposta ai detrattori: “Solo chi soffre vede cosa c’è dietro questa foto. Io vedo una mamma che sostiene una figlia che affronta un dolore insopportabile”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Al momento le due donne non hanno rotto il silenzio in merito alla questione.