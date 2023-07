Secondo indiscrezioni Vanessa Incontrada potrebbe essere tornata insieme al suo storico ex, Rossano Laurini.

Ritorno di fiamma in vista per Vanessa Incontrada e Rossano Laurini? I due, stando a quanto riporta TgCom24, starebbero trascorrendo una vacanza insieme e in queste ore è stata la stessa attrice e conduttrice a postare sui social una foto in cui lei, Rossano e il figlio Isal sono ritratti insieme e abbracciati.

“Vi voglio bene family”, ha scritto la Incontrada nella didascalia all’immagine.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: il presunto ritorno di fiamma

Secondo i rumor in circolazione potrebbe essere in atto un ritorno di fiamma tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini che, attraverso i social, sono tornati a mostrarsi insieme. I due hanno annunciato la loro separazione nel 2022 dopo ben 15 anni trascorsi insieme e la nascita di un figlio, Isal, a cui entrambi sono estremamente legati.

A seguire la Incontrada aveva rilasciato un’intervista a Vanity Fair dove aveva specificato che lei e l’ex compagno avrebbero continuato a considerarsi una famiglia, nonostante tutto. Le cose tra i due saranno cambiate nel frattempo? In tanti sperano di vederli di nuovo insieme e sono in attesa di conferme da parte del volto tv.