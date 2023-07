Aurora Ramazzotti ha pubblicato in queste ore un tenero video di suo figlio Cesare in compagnia del bisnonno, Rodolfo Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti non perde occasione per condividere con i fan dettagli e retroscena relativi alla sua quotidianità con suo figlio, Cesare, che in queste ore ha portato a far visita al nonno Rodolfo Ramazzotti (padre di Eros e dunque bisnonno del bebè). Il tenero video di quei momenti ha conquistato i fan dei social e c’è chi lo ha commentato scrivendo:

“Che cosa bellissima. Un affetto puro e sincero”, e ancora: “Che tenerezza, i nonni e bisnonni: patrimonio da custodire con tanto amore”, oppure: “Cesare è incantato dal bisnonno”.

Aurora Ramazzotti: il figlio Cesare con il bisnonno

Aurora Ramazzotti ha conquistato in queste ore la sua platea social postando un tenero video di suo figlio, Cesare, incantato alla vista del nonno Rodolfo, di cui è il primo bisnipote.

Aurora ha avuto il suo primo figlio lo scorso 30 marzo e oggi lei e il suo fidanzato, Goffredo Cerza, sembrano essere più felici che mai. La coppia non ha fatto segreto di aver desiderato ardentemente questo primo figlio e in tanti sono curiosi di sapere se in futuro i due allargheranno ulteriormente la famiglia.