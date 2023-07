Ilary Blasi si sta godendo una vacanza con il fidanzato Bastian Muller e ha infiammato i social con un suo micro-bikini.

Ilary Blasi è in Brasile con il fidanzato Bastian Muller e in queste ore, sui social, ha postato alcune foto in cui è ritratta con un sensuale bikini in grado di mettere in risalto le sue curve da capogiro. Le foto hanno rapidamente fatto il giro dei social dove in tantissimi hanno lodato la forma smagliante della showgirl e la sua straordinaria bellezza.

Ilary Blasi: il costume bollente

Ilary Blasi ama stuzzicare i suoi fan e il fidanzato Bastian Muller e si è lasciata immortalare con un costume vedo-non vedo che ha presto fatto il pieno di like sui social. Dopo l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi la conduttrice ha deciso di concedersi qualche giorno di vacanza all’insegna del relax con il fidanzato Bastian Muller e sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul loro conto.

Appena un anno fa la conduttrice annunciava pubblicamente la fine del suo matrimonio con Francesco Totti che a sua volta, dopo il loro addio, ha ritrovato la serenità tra le braccia di Noemi Bocchi. In tanti sono impazienti di sapere se ci saranno ulteriori sviluppi nelle loro vite private e se emergeranno mai i dettagli riguardanti la loro discussa rottura.