Madonna ha postato un messaggio per ringraziare tutti coloro che le hanno espresso il loro affetto dopo il suo ricovero in ospedale.

Nei giorni scorsi Madonna è stata ricoverata in ospedale per una grave infezione batterica che avrebbe potuto ucciderla. In queste ore la Regina del Pop ha postato un messaggio sui social con cui ha ringraziato tutti coloro che le hanno espresso il loro affetto e il loro calore e ha aggiunto:

“Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale è stato per i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere chi aveva comprato i biglietti per il mio tour. Non volevo nemmeno deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo. Odio deludere chiunque”.

Madonna: il primo messaggio dopo il ricovero

Madonna ha rotto il silenzio dopo esser stata ricoverata nei giorni scorsi per una grave infezione batterica. La cantante è stata avvistata nelle scorse ore per le vie di New York e ha fatto sapere di doversi concentrare sulle sue condizioni di salute in vista della totale ripresa (il suo tour, al momento, è stato rinviato).

“Ora mi sto concentrando sulla mia salute e sul fatto di essere più forte e vi assicuro che tornerò con voi il prima possibile! Il piano attuale è di riprogrammare le tappa nordamericane e di iniziare a ottobre dall’Europa. Non potrei essere più grata per le vostre cure e il vostro sostegno. Con amore, M“, ha scritto la celebre popstar.