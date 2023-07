Andrea Evans, celebre attrice che aveva vestito i panni di Tawny Moore in Beautiful, si è spenta a 66 anni.

Il mondo del cinema piange Andrea Evans, la celebre attrice di Beautiful e di Una vita da vivere scomparsa a 66 anni dopo aver combattuto contro un cancro al seno. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il suo manager Don Carroll con un comunicato diffuso in queste ore da People.

Andrea Evans è morta: il lutto

Il mondo del piccolo schermo piange Andrea Evans, la celebre attrice che aveva vestito i panni di Tawny Moore (madre di Amber) nella famosa soap Beautiful. L’attrice era da tempo malata di cancro al seno e sui social in tanti, in queste ore, stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa.

Non si sa molto della sua vita privata ma è noto che avesse avuto una figlia, Kylie Lyn Rodriguez, e che fosse stata sposata dal 1981 al 1983 con Wayne Massey (anche lui attore). A causa della malattia Andrea Evans si era progressivamente allontanata dalle luci dei riflettori, ma aveva continuato ad occuparsi della sua società di produzione cinematografica.