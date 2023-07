Claudio Marchisio è stato ospite al podcast di Diletta Leotta insieme a sua moglie e ha svelato alcuni retroscena bollenti sulla loro storia.

Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli sono genitori di due bambini e per questo sono stati ospiti insieme del podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, dove per la prima volta hanno svelato alcuni retroscena bollenti sulla loro storia. L’ex calciatore e sua moglie hanno dato vita anche a un siparietto ironico quando hanno parlato dei rapporti intimi in gravidanza e Marchisio ha detto:

“Sempre. Gliel’ho sempre detto, una donna in gravidanza è sempre bellissima e sensuale”. Sua moglie ha presto replicato: “Beh sempre no, soprattutto alla fine quando ti senti una balena spiaggiata…”, e ancora: “Forse in quel periodo eri veramente innamorato”.

Claudio Marchisio e la moglie: le confessioni bollenti

Molto presto Diletta Leotta darà alla luce la sua prima figlia e al suo podcast, Mamma Dilettante, si occupa di intervistare personaggi famosi sui temi della genitorialità. Claudio Marchisio e sua moglie Roberta Sinopoli hanno divertito gli ascoltatori del podcast grazie alle loro confessioni sulla loro vita di coppia e sui figli, Leonardo e Davide.

“Quello della pandemia è stato il periodo più bello della mia vita, perché ho imparato davvero a conoscere i miei figli”, ha rivelato l’ex calciatore al podcast di Diletta Leotta.