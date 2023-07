Valeria Marini ha confessato alcuni retroscena inediti sulla sua vita privata e sulle sue liaison del passato.

La showgirl stellare Valeria Marini ha confessato al Corriere della Sera alcuni retroscena inediti sulla sua vita privata e sui suoi grandi amori, come quello vissuto con Vittorio Cecchi Gori e quello avuto, giovanissima, con Jovanotti.

“L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno”, ha confessato in merito alla sua storia con il famoso cantante.

Valeria Marini

Valeria Marini: il flirt con Jovanotti

Valeria Marini si è raccontata senza filtri con il Corriere della Sera e per la prima volta ha svelato un retroscena inedito sulla liaison da lei vissuta con Lorenzo Cherubini, meglio noto come Jovanotti. La showgirl stellare ha ripercorso anche alcuni dettagli sulla lunga e più importante storia d’amore vissuta con il produttore Vittorio Cecchi Gori e ha rivelato che, curiosamente, al loro primo appuntamento, lui l’avrebbe fatta aspettare perché stava facendo la manicure.

“Mi mandò un enorme fascio di rose ma del biglietto non ricordo. Mi invitò a cena a casa sua. Quando arrivai dovetti aspettarlo un’ora perché si stava facendo la manicure”, ha raccontato.