Pier Silvio Berlusconi avrebbe dato un ultimatum a Marta Fascina che quindi, molto presto, potrebbe dover lasciare la villa ad Arcore.

Dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi (avvenuta il 12 giugno scorso) si era vociferato che Marta Fascina avrebbe potuto finire per diventare una sorta di “custode” della villa di Silvio Berlusconi ad Arcore ma, secondo Dagospia, le cose non starebbero affatto così e anzi, il figlio dell’ex premier, Pier Silvio Berlusconi, avrebbe dato un ultimatum alla donna amata da suo padre chiedendole di lasciare la villa entro e non oltre ottobre.

Marta Fascina

Marta Fascina: l’ultimatum di Pier Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi avrebbe modificato all’ultimo minuto il suo testamento per lasciare una generosa cifra in eredità a quella che lui considerava a tutti gli effetti sua moglie, la deputata Marta Fascina.

Secondo Dagospia però il testamento potrebbe essere presto impugnato dai figli e in particolare il secondogenito dell’ex premier, Pier Silvio Berlusconi, avrebbe dato il suo ultimatum alla donna, chiedendole di lasciare il prima possibile la villa di Arcore (dove lei ha trascorso gli ultimi mesi restando accanto all’ex premier). Sulla questione al momento non sono emerse conferme e in tanti sono in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi in merito alla vicenda.