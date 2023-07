Dopo settimane di attesa oggi verrà aperto e svelato il contenuto del testamento di Silvio Berlusconi.

Il testamento si Silvio Berlusconi verrà aperto nella mattinata di oggi e potrebbe essere reso pubblico nella giornata di domani. L’ex cavaliere è morto il 12 giugno e in molti con la sua scomparsa si sono chiesti quale sarebbero state le sorti delle numerose proprietà e della immensa eredità del proprietario di Mediaset e fondatore di Forza Italia.

Nella mattinata di oggi verrà aperto il testamento di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno, a causa di una lunga malattia. Secondo le fonti però potrebbe essere reso pubblico solo nella giornata di domani. Le varie indiscrezioni circolate dopo la scomparsa del Cavaliere hanno parlato di una grande eredità divisa tra i suoi figli ed eredi ma anche verso altri soggetti.

In molti si sono chiesti quali saranno le sorti di Mediaset e qualcuno ha anche parlato di un’ipotetica vendita dell’azienda che è stata però prontamente smentita da Pier Silvio da anni alle redini del gruppo. “No, non c’è nessuna ipotesi di vendita di Mfe-Mediaset” ha infatti affermato il secondogenito di Silvio.

Anche rispetto all’ipotesi di un’entrata in politica Pier Silvio ha smentito: “Non ho intenzione di scendere in politica (…) La politica è un mestiere serio che non si impara dall’oggi al domani”. E poi: “Chi sostituirà mio padre? Nessuno mai”.

L’eredità di Silvio si prospetta dunque essere una ripartizione piuttosto complessa e le ipotesi fatte in queste settimane rimangono solo congetture. Le domande principali però che destano la curiosità del popolo italiano riguardano soprattutto i suoi figli, che secondo HuffPost per legge ereditaria avrebbero diritto ad una parte delle quote di Fininvest e che quindi dovrebbero essere in questo senso tutelati.

Un altro nome però è emerso, stiamo parlano della sua ultima compagna Marta Fascina. In tanti infatti si chiedono che cosa erediterà la compagna di Silvio Berlusconi. La coppia non è mai stata legalmente sposata, infatti i due avevano celebrato la loro unione con un matrimonio simbolico, e per legge dunque a lei non spetta nulla di diritto.

Secondo però le ultime indiscrezioni sembrerebbe che il fondatore di Mediaset, durante uno dei suoi ultimi ricoveri in ospedale, abbia apportato delle modifiche al testamento forse proprio per includere la compagna che lo accudito fino alla fine. Sembrerebbe che la donna potrebbe ereditare circa 100 milioni di euro.

Al momento nulla è certo, bisognerà aspettare domani per conoscere realmente le ultime volontà del cavaliere. Secondo alcune fonti l’intera famiglia Berlusconi è stata convocata dal notaio Attilio Roveda.

