Dopo essere usciti insieme al termine del falò di confronto, la vicenda tra Isabella e Manuel di Temptation Island ha fatto sorgere alcuni dubbi negli spettatori del programma soprattutto rispetto alla curiosità di conoscere quale lavoro faccia la ragazza. Il dubbio nasce dal fatto che la giovane milanese (ha detta di Manuel) ha più volte screditato il mestiere del tranviere, svolto dal ragazzo, in quanto non sarebbe una professione in linea con le sue aspettative di vita e proprio questa prospettiva diversa avrebbe fatto sorgere incertezze e senso di inadeguatezza nel giovane.

Il percorso della coppia a Temptation Island

Fin dalla prima puntata i problemi della coppia sono stati affrontati da Manuel che ha più volte sottolineato il senso di inadeguatezza che prova nel doversi paragonare allo stile di vita e alle aspettative della sua fidanzata. I due fidanzati provengono da realtà diverse di Milano, lui dalla periferia e lei dal centro della città, e questo secondo il giovane sarebbe il problema principale della loro relazione.

Infatti parlando di convivenza Manuel aveva detto come Isabella vorrebbe rimanere nel centro della capitale lombarda senza rinunciare alla comodità e al lusso della città e di come per lei un buon stipendio per vivere serenamente a Milano si aggira attorno ai 6000 euro.

Un dipinto non proprio idilliaco quello fatto da Manuel alla sua fidanzata che appare infatti una ragazza superficiale e viziata. Proprio per questo infatti non è tardato ad arrivare il falò di confronto durante il quale i due giovani hanno parlato a cuore aperto arrivando alla conclusione di come (forse) il problema della loro relazione è l’incomprensione. Infatti Isabella ha più volte sottolineato come le sue parole vengono interpretate in maniera sbagliata da Manuel e di come a lei non serva molto per essere felice. “Non voglio la Luna, voglio stare bene con te” ha infatti detto la ragazza.

Che lavoro fa Isabella?

Il falò si è concluso con un lieto fine e la coppia è uscita insieme da Temptation Island. Una domanda sorge però spontanea: che lavoro fa Isabella?

Innanzitutto dal suo profilo LinkedIn è possibile scoprire che Isabella è laureata in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’impresa presso l’università privata IULM di Milano. In quanto alla sue esperienze professionali sembra che la ragazza abbia lavorato come commessa per Borsalino e abbia gestito l’assistenza e l’accoglienza clienti nello show-room di Vivienne Westwood a Milano.

Successivamente ha lavorato come junior social media manager per un’agenzia di consulenza di campagne pubblicitarie per case di moda di lusso, poi in un’agenzia che fornisce personale per eventi musicali e di moda e infine in un’azienda che produce ricambi elettronici come junior product manager.

