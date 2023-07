Sono passati ormai due anni dalla scomparsa di Raffaella Carrà, icona italiana e amato volto dello spettacolo. Sono stati numerosi i saluti e i post in memoria della mitica cantante.

Sono passati ormai due anni da quel 5 luglio 2021, giorno in cui l’Italia intera (ma non solo) ha dovuto dire addio ad uno dei volti più amati dello spettacolo. Stiamo parlando della mitica Raffaella Carrà che da tempo soffriva di problemi di salute ma che aveva deciso di viverli con totale riservatezza lontano dai riflettori. Un fulmine a ciel sereno era stato dunque quell’annuncio che aveva addolorato milioni di fan. Ad oggi a distanza di due anni, sono stati numerosi i saluti alla mitica Carrà e tra questi anche Tiziano Ferro.

Raffaella Carrà

Il saluto di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro ha deciso di omaggiare e ricordare la sua collega e amica Raffaella Carrà con un post sui social in cui ha scritto: “E domani saranno già due anni. Non esisterà giorno in cui non mi mancherai, amica mia”.

Durante il suo tour che sta andando avanti in questi giorni in giro per l’Italia, il cantante aveva deciso di dedicarle un toccante discorso: “Raffaella, amica mia. Ci unisce un racconto infinito, fatto di balli, risate, notti in giro per Madrid, pomeriggi a raccontare storie e serate a parlare di sogni e progetti. Tu hai creduto in me da subito. Mi hai spinto, incoraggiato, sostenuto e non solo con le parole, ci hai messo la faccia, il tuo nome, ore della tua presenza. Da te infinite parole di amore e sostegno. Mi hai aiutato a mettere insieme i frammenti dello specchio rotto dal quale osservavo il mio riflesso distorto. E mi hai riempito di complimenti, per il mio talento, la mia testa e il mio spirito, il mio spagnolo, la mia puntualità e la mia voglia di imparare”.

E ancora: “Un giorno mi dicesti che con me ti sentivi tranquilla. Il più grande dei privilegi? Avermi scelto come amico. Quando mi hanno detto che eri andata via ho passato una settimana in ginocchio. Non riuscivo a scrivere, a parlare. Ero triste e arrabbiato. Non si fa così Raffaella, non si va via senza dire nulla. Poi una notte in sogno mi hai sorriso e accarezzato e insegnato una grande lezione. L’addio non conta quando la storia che hai scritto è rimasta nel sangue di chi ti ama. E te ne sei andata così, senza disturbare o svendere il tuo dolore, senza svilire la tua aura di regina, che classe. Che grande lezione di vita che non dimenticherò mai”.

Raffaella Carrà è stata una donna dal carattere fortemente innovativo e anche per questo è da sempre stata considerata un’icona del mondo gay.

