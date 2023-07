Elisabetta Gregoraci ha raccontato il suo percorso lavorativo e di vita in un’intervista al settimanale Chi, da Battiti Live all’amore con Fratini.

Intervistata dal settimanale Chi Elisabetta Gregoraci ha deciso di raccontare il suo percorso lavorativo che l’ha portata a condurre per la settima volta Battiti Live, insieme al compagno di avventura Alan Palmieri. La musica è parte della sua vita e ha infatti da poco inciso ‘Uragano’ che è la colonna sonora del programma musicale. Non solo carriera ma anche amore, da ormai un anno è felicemente fidanzata con Giulio Fratini il cui incontro è stato voluto dal destino.

Elisabetta Gregoraci

Battili Live 2023: conduttrice per la settima volta

Anche per l’edizione 2023 Elisabetta Gregoraci è la conduttrice dell’evento musicale Battiti Live insieme all’amico e collega Alan Palmieri. A proposito di questa avventura la showgirl ha fatto sapere di come per lei è sempre un’emozione indescrivibile salire sul palco e non ha nascosto anche una certa ansia da prestazione: “Al pomeriggio, mentre mi preparo, mi si chiude lo stomaco per l’emozione… Poco prima di salire sul palco mi chiedo ‘ma che ci faccio qui’ (…) Poi quando ti affacci sulla piazza è bellissimo: ci sono 10mila persone che urlano il tuo nome e ti scaldano il cuore.”

La musica è un elemento importante della sua vita e rappresenta una sua grande passione, insieme al co-conduttore di Battiti Live ha anche inciso la hit ‘Uragano’, colonna sonora dell’evento. Proprio per consacrare questa grande passione la Gregoraci non nasconde il suo grande desiderio, ovvero partecipare al Festival di Sanremo: “Sanremo è il sogno di tutti! Di recente è stato fatto il mio nome, ma alla fine non si è concretizzato niente”.

Giulio Fratini: “era destino”

Durante l’intervista con Chi ha parlato poi del suo amore con Giulio Fratini con cui è uscita allo scoperto di recente: “Sono uscite delle nostre foto e non volevo che mio figlio leggesse cose sbagliate”.

Ha poi raccontato del loro incontro che inizialmente non aveva portato a nulla: “Mi ha aiutato a scaricare le valigie, poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che però non ero riuscita a leggere”. Dopo due anni si sono nuovamente incontrati e lì è scoppiata la scintilla: “Ci siamo rivisti due anni dopo, era destino”.

Ha poi proseguito nell’intervista raccontando di come gli uomini con cui ha avuto delle relazioni l’hanno sempre vista come una donna “da sposare” e a proposito di questo ha detto: “Sono contenta che gli uomini ai quali sono stata legata mi abbiano vista come la donna della vita. Penso di essere sexy, ma anche materna e matura”.

