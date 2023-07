Dopo anni di carriera è arrivato il momento di dire addio a Barbara D’Urso sulle reti Mediaset. La conduttrice ha deciso di dire la sua sull’inaspettato allontanamento.

Barbara D’Urso ha definitivamente dovuto salutare le reti Mediaset a seguito del suo allontanamento da Pomeriggio 5. In un’intervista a Repubblica ha deciso di raccontare dal suo punto di vista cosa è successo e come si sente l’amata conduttrice in questo periodo di cambiamenti. L’ex conduttrice Mediaset ha sottolineato come lei non fosse a conoscenza di questo cambio di rotta e di come non avesse mai trovato accordi di questo tipo con Pier Silvio.

Dolore e rabbia per Barbara D’Urso

Con un comunicato stampa di Cologno Monzese è stato annunciato il definitivo allontanamento di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 e in una recente intervista con Repubblica la conduttrice italiana ha deciso di affrontare per la prima volta l’argomento: “Voglio dire la mia verità, far sapere come sono andate le cose”.

L’amata conduttrice Mediaset ha espresso tutta la sua rabbia e la sua frustrazione per questa decisione presa senza un confronto diretto: “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: “Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5”. Io non ho concordato niente. Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no.”

La D’Urso ha poi sottolineato come lei abbia sempre dato il massimo per i suoi programmi e per le reti Mediaset creando dal nulla il programma mattutino Mattino 5 ormai 15 anni fa. Da Mattino 5 a Pomeriggio 5, poi Domenica Live, Live-Non è la D’Urso: “(…) dopo tre stagioni, a tre puntate dalla fine, viene chiusa. Motivo? Mai saputo”.

Il tweet sospetto di QuiMediaset

Barbara D’Urso ha poi ripercorso gli ultimi mesi e ha parlato del tweet che era stato pubblicato sull’account QuiMediaset sotto una sua foto insieme all’amica e collega Mara Venier: “Che cosa antipatica. Tr*ie mi pare azzeccati Silvy”.

A questo proposito la conduttrice ha detto: “Resta solo 2 minuti, chi ha le chiavi per entrare lo cancella. L’account dichiara di essere stato hackerato e il giorno dopo QuiMediaset si scusa con le persone offese e i follower ammettendo che è stato un errore interno. Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione.”

L’episodio fa nascere alcuni dubbi in Barbara che decide di rivolgersi, tramite il suo agente, direttamente all’azienda per cercare un nuovo accordo contrattuale: “Giorni dopo mi informano ufficialmente che l’editore resta del suo parere, stesse condizioni economiche e editoriali, sicuro che si potrà trovare qualcosa in prima serata. Attendo fiduciosa. Pier Silvio Berlusconi è inamovibile: fino a dicembre è con noi, troveremo altre cose. Porto avanti Pomeriggio 5, programma che amo, quel pubblico me lo sono creato in 15 anni. Il 2 giugno, ultima puntata, saluto: “Ci vediamo a settembre”. Continuo ad andare a Cologno Monzese per due settimane, con la costumista e la sarta preparo gli outfit per la ripartenza“.

Arriviamo però al 28 giugno: “Il 28 vengo a sapere che dopo 15 anni non ci sarò più” continua la D’Urso non senza risentimento e rabbia.

Un addio senza saluti

La conduttrice ha poi sottolineato la sua delusione su come è stata gestita la situazione e soprattutto la tristezza di non aver potuto salutare i suoi fedeli spettatori: “Mi hanno ferito profondamente: prendi questa decisione senza dirmi nulla e senza darmi la possibilità di salutare i miei spettatori. Fabio Fazio è andato via e ha salutato tutti, come Serena Bortone. Io non ho potuto ringraziare nessuno. E il comunicato: non ho concordato niente, mi hanno lasciato a casa in pochi giorni.”

Alle accuse poi ti aver fatto sempre una tv “spazzatura” Barbara D’Urso ha risposto così: “Che cos’è trash? Una volta per tutte. Perché fino a tre anni fa a Live — Non è la D’Urso a mezzanotte e mezza i personaggi non erano di serie A? Primo: col budget che man mano si era ridotto chi chiamavo? Secondo: io da anni conduco Pomeriggio cinque col tailleur, occupandomi rigorosamente di cronaca, e perché continuano a dirmi trash? Se fossi trash, col programma sotto testata giornalistica avrei un richiamo dal cdr, mai successo.”

Un addio quindi senza saluti e carico di risentimento nei confronti di un’azienda che per anni è stata la sua casa e che sembra non aver gestito l’allontanamento di uno dei suoi volti principali nel migliore dei modi. Ci saranno delle spiegazioni?

