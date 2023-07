Il nipote 19enne di Robert De Niro è stato trovato morto nel suo appartamento privo di vita. Le cause sono ancora da stabile ma dalle prime fonti l’ipotesi è per overdose.

Leandro De Niro Rodriguez, il nipote 19enne di Robert De Niro, è stato trovato morto nel suo appartamento di New York. La notizia è stata resa pubblica dalla mamma Drena De Niro, figlia adottiva dell’attore, che ha pubblicato un post sui social. La causa della morte non è ancora stata confermata ma secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere stata causata da un’overdose.

Robert De Niro

Le cause della morte

Stando a quanto riportato da TMZ il ragazzo 19enne sarebbe stato ritrovato da un amico che non sentendolo da qualche giorno avrebbe deciso di andare a trovarlo nel suo appartamento a New York nel pomeriggio di domenica 2 giugno. Il corpo di Leandro sarebbe stato ritrovato privo di vita su una sedia all’interno dell’appartamento.

Le forze dell’ordine hanno comunicato a The Post che all’interno dell’appartamento è stata ritrovata una dose di una sostanza in polvere bianca e alcuni strumenti utilizzati per la somministrazione di droga. La causa della morte non è ancora stata specificata ma stando alle fonti, si starebbe indagando per overdose.

L’annuncio di Drena De Niro

L’annuncio della scomparsa del 19enne è stato comunicato dalla mamma del ragazzo, la figlia adottiva di Robert De Niro, Drena De Niro, con alcuni post sui social: “Mio dolce amato angelo (…) Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è sempre stato puro e reale nella mia vita.”

Anche Robert De Niro ha espresso il suo dispiacere e il suo dolore in una breve dichiarazione diffusa sui social della figlia: “Sono profondamente addolorato della scomparsa del mio adorato nipote Leo. Apprezziamo molto le condoglianze arrivate da tutti voi e vi chiediamo di rispettare la privacy e il dolore per questa nostra perdita”.

