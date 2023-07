Robert De Niro e la sua famiglia sono stati colpiti da un terribile lutto: è scomparso il nipote 19enne dell’attore.

Leandro De Niro Rodriguez, nipote 19enne dell’attore, che aveva iniziato una carriera nel campo cinematografico, è scomparso. La madre Drena De Niro, figlia adottiva dell’attore e Diahnne Abbott, ha annunciato la triste notizia della morte del ragazzo attraverso i social media. “Non so come vivere senza di te… vorrei che l’amore potesse salvarti”. Non sono ancora state rese note le cause della morte del giovane.

Robert De Niro

Le parole di Drena De Niro

Drena De Niro ha comunicato tramite i social la scomparsa del figlio tramite un post toccante: “Mio bellissimo dolce angelo, ti ho amato oltre ogni parola sin dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te adesso. Non so vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto provare per essere stata la tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e avrei voluto solo che l’amore potesse salvarti”.

