L’addio ufficializzato a Pomeriggio 5 e a Mediaset di Barbara D’Urso e la sua reazione. Vladimir Luxuria racconta uno scambio con Carmelita.

Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. Era stato questo il comunicato relativo al futuro di Carmelita e il Biscione. Ma come avrà reagito davvero? La risposta arriva da Vladimir Luxuria che a Fanpage ha raccontato di aver sentito in privato la diretta interessata.

Barbara D’Urso via da Mediaset, parla Vladimir Luxuria

Barbara D’Urso

“Con Barbara d’Urso ci siamo scritte. L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni: da Domenica Live a Live – Non è la D’Urso. A Live, in particolare, ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo sotto testata giornalistica. In quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane”, ha detto Vladimir.

“Mi sento davvero di ringraziarla, di ringraziare lei e i suoi autori, da Barbara Calabresi a Ivan Roncalli. Mi hanno sempre permesso di esprimermi liberamente su qualsiasi argomento. Ero convinta che Barbara tornasse a Pomeriggio5 perché nell’ultima puntata aveva dato appuntamento a settembre. Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudire anche a teatro, avrà tantissime altre opportunità”.

“Se l’ho sentita affranta? Preferisco non entrare nel merito, ma sono certa che abbia già altri progetti”, ha risposto Luxuria senza entrare in dettagli.

Di seguito anche quello che era stato il saluto della conduttrice prima della pausa estiva:

