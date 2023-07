Addio alla Rai. Tramite una lettera Bianca Berlinguer si è dimessa e lascia ufficialmente l’azienda dopo oltre trenta anni insieme.

La notizia sembrava essere nell’aria nelle ultime ore dopo l’approvazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione dove non era previsto il programma Cartabianca con Bianca Berlinguer. Ora è arrivata anche la conferma ufficiale: la giornalista e conduttrice ha rassegnato le dimissioni.

Bianca Berlinguer si è dimessa dalla Rai

Bianca Berlinguer

La Berlinguer lascia la Rai ufficialmente. La giornalista ha comunicato le dimissioni da ogni incarico e, dunque, dalla conduzione del programma #Cartabianca con una lettera in cui ha ringraziato l’Azienda per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Al momento sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto.

Tutto è nato, come anticipato, da alcune dichiarazioni giunte nelle scorse ore a seguito del consiglio di amministrazione Rai che ha approvato i palinsesti dove, appunto, non appariva il programma della presentatrice, per altro data verso Mediaset secondo il Corriere della Sera.

In particolare i rumors sull’addio della Berlinguer erano diventati insisenti dopo le parole dell’ad Rai Roberto Sergio: “Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto. Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3”.

Di seguito anche un post Instagram della giornalista e conduttrice:

