Splende Aurora Ramazzotti in bikini e si mostra in modo molto naturale sui social. Non manca anche una battuta che sa di frecciata…

Una serie di foto in bikini e una didascalia davvero originale. Aurora Ramazzotti non si smentisce mai e tra ironia e un pizzico di sano “punzecchiamento” fa parlare di sé. La figlia di Michelle Hunziker e Eros ha condiviso, come detto, le prime foto in costume dopo il parto ma a prendersi la scena è stata anche la frase scelta per accompagnarle…

Aurora Ramazzotti, primo bikini dopo il parto e la “frecciata”

Aurora Ramazzotti

Se ad attirare l’attenzione dei suoi fan inizialmente sono state chiaramente le primissime foto in costume a tre mesi circa dal parto, a dirla tutta poco dopo il focus è ricaduto sulla didascalia scelta per il post.

Aurora Ramazzotti, infatti, si è mostrata già in splendida forma in costume. Molto naturale e bellissima convincendo tutti i suoi seguaci (sono stati tantissimi a farle i complimenti e a dirle che era perfetta e migliore anche di prima).

Però, come detto, dopo una iniziale attenzione alle foto, ecco la didascalia che le accompagna prendersi la scena. “La mia Liguria”, ha scritto Auri.

Le foto, infatti, arrivano da Bergeggi, località ligure. Ma è questo che fa parlare. Infatti, pare essere un riferimento, con tanta ironia, ad un caso diventato famoso in passato che aveva visto protagonista Elisabetta Canalis. L’ex Velina era stata scelta per lo spot per promuovere la Regione in occasione del Festival di Sanremo.

Lo slogan diceva chiaramente “La mia Liguria” e aveva destato polemica dato che la donna è sarda.

Lo stesso, in questo caso, vale per la Ramazzotti che, certamente, non è ligure. Per alcuni è stata una presa in giro a quella vecchia situazione che si era creata con annessa “frecciatina” all’ex Velina. Sicuramente nulla di personale tra loro ma solo un modo per Auri di fare ironia. Però…

Di seguito anche il post Instagram della giovane showgirl con le foto e la punzecchiatura:

