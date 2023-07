Segnalazione su Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due ex sono stati visti sulla stesso aereo destinazione Grecia.

Sono tantissimi i fan e i curiosi del gossip in giro per il mondo in vacanza. La conferma è arrivata da una curiosa segnalazione su Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due ex volti di Uomini e Donne si sarebbero trovati sullo stesso volo per la Grecia…

Giulia De Lellis e Andrea Damante in volo per la Grecia ma…

Quando si parla della De Lellis e di Damante ai fan batte sempre il cuore. I due, infatti, sono stati, ormai diversi anni fa, una delle coppie che maggiormente aveva entusiasmato i seguaci di Uomini e Donne. Ora, per entrambi, c’è una nuova vita e una nuova dolce metà ma anche quella che sembra essere una coincidenza, in un certo modo, fa parlare.

In queste ore, infatti, all’esperta di gossip Deianira Marzano, è arrivata una segnalazione da un utente che ha trovato i due curiosamente pronti ad imbarcarsi sullo stesso volo per la Grecia. “In aeroporto verso Mykonos”, ha scritto chi ha fatto la segnalazione scattando una foto a Damante. Poi ha anche aggiunto: “Sullo stesso aereo Giulia”.

In questo caso, però, sembra davvero essere solo una coincidenza dato che entrambi sono impegnati. La stessa esperta di gossip garantisce: “Sono solo coincidenze!”.

Insomma, nessun ritorno di fiamma o altro. Entrambi, per conto loro, hanno scelto la stessa destinazione per le vacanze.

