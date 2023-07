A distanza di alcune settimane dalla fine dell’Isola dei Famosi, Helena Prestes svela perché ha pianto quando è morto Silvio Berlusconi.

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi si è conclusa col successo di Marco Mazzoli. Le emozioni durante l’esperienza in Honduras non sono certo mancate, sia positive che negative. Tra quelle più cupe, sicuramente, il giorno in cui Alvin ha informato i naufraghi della morte di Silvio Berlusconi. In quell’occasione Helena Prestes era scoppiata a piangere. A distanza di qualche settimana, la modella ha svelato il motivo di quelle lacrime.

Helena Prestes, il retroscena sulla morte di Silvio Berlusconi

Helena Prestes

Al momento di essere informata sulla triste dipartita del Cavaliere, i naufraghi erano rimasti molto tristi. Anche Helena che aveva subito mostrato tutta la sua stima per Berlusconi: “Io volevo conoscerlo! Non ci posso credere! Che brutta notizia! Tutta Italia sarà triste”.

Ora, intervistata da Giada De Miceli per Non Succederà Più, programma in onda su Radio Radio, la modella ha spiegato meglio la sua reazione: “Quando lui è morto è stato uno shock. Non lo conoscevo, è stato triste anche perché c’era la puntata quel giorno. Non ho pianto solo per quello, ero sconvolta per tante cose”.

Ma sul reale motivo del suo crollo legato alla persona di Berlusconi: “Avrei voluto conoscerlo. Prima di partire Carlo (Motta, il suo fidanzato, ndr) mi ha fatto vedere un documentario su di lui ed era una persona straordinaria. Io sono una persona che sogna alto, voglio conoscere tutte le persone importanti. Conosco Leonardo DiCaprio, Kanye West”.

Va ricordato come la stessa Prestes, prima della brutta notizia, e quindi quando ancora Berlusconi era in vita, si era resa protagonista di una domanda durante la diretta riguardo le condizioni dell’ex Premier che aveva colto tutti alla sprovvista. La donna si era voluta sincerare che l’uomo stesse meglio. Anche se poi sappiamo come a distanza di un mese le cose siano precipitate.

Di seguito anche il post Twitter dell’Isola in riferimento alla notizia del decesso del Cavaliere:

Alvin comunica ai Naufraghi la scomparsa di Silvio Berlusconi! #Isola pic.twitter.com/WZxXK8eduI — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 15, 2023

